Trapani Capitale Cultura 2022, musicisti a sostegno della candidatura. IL VIDEO

Un grande omaggio a Trapani, Capitale Italiana della Cultura 2022 da parte dei musicisti del territorio. Ieri sera, nella Pagina Facebook di “Trapani 2022“, è stato pubblicato un video-concerto in streaming con la musica “Made in Trapani”, attività inserita sempre nell’ambito della promozione della candidatura. Si è scelto di non comunicare precedentemente l’evento al fine di creare l’effetto sorpresa tra il pubblico. Attorno all’iniziativa si é creato molto entusiasmo e condivisione e 8 musicisti hanno presentato il meglio della loro produzione per sostenere la candidatura di Trapani a Capitale Italiana della Cultura 2022.

Sono intervenuti: Giacometta Marrone D’alberti, Fabrizio Mocata, Alessio Pianelli, Pietro Adragna, Roberta Prestigiacomo, Manuela Noce, Alessio Alessandra, Jaka; 40 minuti di pura musica con una formula di fruizione innovativa.