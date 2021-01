Scorie, Tranchida (Trapani): “Confronto tra sindaci sulla situazione rifiuti”

“Torneranno a confrontarsi venerdì 8 gennaio dal primo pomeriggio i sindaci del trapanese ed a seguire con le Parti sociali, sindacali e professionali”, afferma il sindaco Giacomo Tranchida.

Gli argomenti in discussione lanciati dagli assessori D’Ali (delega turismo e cultura) e Patti (sviluppo economico e fondi europei) della Giunta Tranchida saranno:

1) Patto per la Cultura/azioni, quale prima declinazione del Piano Strategico provinciale per la Cultura, anima del dossier di candidatura della città di Trapani a capitale italiana della cultura 2022;

2) partenariato per candidatura della città capoluogo al bando MediAree – Anci per elaborazione piano di sviluppo strategico Next Generation City.

“Per non farci mancare nulla – dichiara il sindaco Tranchida a proposito della tegola “siti – discarica rifiuti tossici e nucleari” – d’intesa con i colleghi insedieremo un tavolo tecnico-politico e socio-economico. In buona sostanza mentre il territorio, superando schieramenti e contrapposizioni politiche e programmatiche, oltre il campanile prova a fare sistema per costruire la destinazione turistica-culturale e scommette sull’innovazione… deve tornare ad occuparsi di tutelare la salute delle proprie comunità e territori dalla pericolosa spazzatura… d’altri!”.