Carpa Koi, il cantautore marsalese live per il MEI l’11 gennaio

Giacomo Maria alias CARPA KOI è un cantautore marsalese che non conosce confine di genere. Un cocktail di ironia e tragico espresso attraverso unlinguaggio musicale irriverente e passionale ribattezzato “Commedia folkall’italiana”. Ha da poco pubblicato il singolo “E poi tu” in una versione electro bossa in collaborazione con Max Dedo (arrangiatore e musicista di Gazzè, Silvestri e Fabi) e i produttori Joe Cultrera e Alberto Perez dello studio Sol de Sants di Barcellona.

E per il MEI – Meeting Etichette Indipendenti – Carpa Koi suonerà live lunedì 11 gennaio a partire dalle ore 19, dalla pagina Facebook https://www.facebook.com/CarpaKoiOfficialPage/ da una location tutta lilybetana: il Photo Studio 32 del fotografo Luca Stabile.

Carpa Koi vanta collaborazioni in studio con personaggi come Xabier Iriondo degliAfterHours e Mirko Onofrio della Brunori SAS. Ha partecipato inoltre ad importanti rassegne musicali condividendo il palco con artisti come Tiromancino, Calibro 35, Di Martino, Colapesce, Marta Sui Tubi,Bugo, Il Pan del Diavolo. (Festival de la Canço d’autor RocktheCasbah Festival,Mazzumaja Festival). É stato chiamato a rappresentare il cantautorato italiano all’interno della rassegna Festival de la Canço d’autor di Barcellona insieme a nomi importante della scena musicale nazionale come la cantautrice Giovanna Marini (con il suo canto libero espressione del sentimento popolare) e il cantautore livornese Bobo Rondelli.