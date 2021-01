Marsala, chiusi gli asili nido comunali. L’assessore Coppola: “Cercheremo di riaprire a breve”

Poco prima di Natale il Direttore dell’Istituzione “Marsala Schola”, Maria Celona, ha disposto la chiusura temporanea e in via precauzionale dei tre immobili che ospitano gli Asili Nido di Amabilina, Sappusi e Sant’Anna. Il provvedimento si era reso necessario nelle more della verifica sulla sussistenza delle condizioni di fruibilità dei locali delle tre strutture.

“Fin da subito ci siamo attivati per ovviare alla problematica che ha causato la chiusura dei tre asili di fondamentale importanza per tantissime famiglie di lavoratori – precisa l’Assessore alla Pubblica Istruzione, Antonella Coppola -. Attediamo l’esito di una riunione che si tiene oggi fra il Direttore dell’Istituzione “Marsala Schola, il Segretario generale Andrea Giacalone, il dirigente dell’ufficio tecnico, Pier benedetto Mezzapelle e i gestori degli Asili”.

Intanto l’Amministrazione comunale ha nominato il nuovo Consiglio d’Amministrazione di “Marsala Schola”. Ne sono stati chiamati a far parte tre funzionari, titolari di Posizione Organizzativa. Si tratta di Diana Lo Duca (presidente) e di Francesco Gucciardi e Giancarlo Sparla (componenti).

“Nell’attesa di una decisione sul futuro di questa importante Istituzione che gestisce tutta l’istruzione pubblica demandata al Comune – continua Coppola – abbiamo voluto nominare questo nuovo Consiglio senza ricorrere a incarichi esterni ma scegliendo fra personale comunale che ne ha i requisiti. Ciò con conseguente risparmio della spesa”.