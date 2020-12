Trema ancora la terra in Sicilia Orientale: quattro scosse tra Natale e Santo Stefano

E’ continuata anche nelle giornate di Natale e Santo Stefano l’attività sismica in Sicilia Orientale, dove questa settimana aveva destato apprensione la scossa di terremoto con epicentro nel ragusano. Fortunatamente, gli ultimi eventi sismici sono stati di intensità contenuta. Stamattina, la prima è stata registrata alle 8.37, all’interno dell’arcipelago delle Isole Eolie (2.2 di magnitudo), precisamente tra Filucudi e Salina; la seconda della mattinata odierna si è verificata 8 km a est di Bronte (CT), poco prima delle 10. Un’altra scossa era stata registrata dai sismografi nella notte, alle pendici dell’Etna, a 2 km da Ragalna. In questo caso, la magnitudo era stata di 2.6. Nel giorno di Natale, ancora una scossa nella zona delle Eolie, stavolta nelle vicinanze di Stromboli (anche in questo caso, 2.6 di magnitudo).