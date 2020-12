Coronavirus, in Italia 10.407 nuovi casi, 337 in Sicilia

Meno tamponi e meno contagi. Questo il prevedibile verdetto venuto fuori dal report quotidiano del Ministero della Salute che conta 10.407 nuovi casi e 261 decessi a fronte di circa 81 mila tamponi processati. Sono, invece, 9.089 i soggetti giudicati guariti. Complessivamente, gli attuali positivi al Coronavirus in Italia sono 580.941. Il tasso di contagio è al 12,8%.

Il Veneto resta in testa nella tabella dei contagi giornalieri per regione (+2.523), davanti a Emilia Romagna (+1.756), Lombardia (+1.606) e Lazio (+1.123).

In Sicilia 337 nuovi positivi, che portano il totale a 33.290, suddivisi tra soggetti ricoverati (1.184) e in isolamento domiciliare (32.106). Tra gli ospedalizzati, i ricoverati in terapia intensiva sono 170, mentre i ricoverati nei reparti Covid sono 1.014.

Nelle ultime 24 ore sono stati 252 i guariti e 27 i deceduti.

Scorrendo il dato delle nove province siciliane emerge un incremento di 5 casi a Trapani, 38 a Palermo, 4 a Caltanissetta, 23 a Siracusa, 163 a Catania, 104 a Messina. Nessun nuovo positivo è stato riscontrato nelle province di Agrigento, Enna e Siracusa.