Coronavirus, in Italia oltre 19 mila nuovi contagi. In Sicilia 720 casi in più

Sono 19.037 i nuovi positivi in Italia. Lo certifica l’ultimo report diffuso dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile, da cui emerge anche che sono stati 459 i decessi nelle ultime 24 ore. In compenso, continua a crescere il numero dei guariti (+32.324).

Per quanto riguarda le regioni, più di 5 mila nuovi contagi in Veneto, 2.628 in Lombardia e 2.127 in Emilia Romagna. Sopra quota mille Lazio, Campania e Puglia, mentre in Sicilia si sono registrati 720 casi in più.

Nell’isola, ci sono stati 17 decessi nelle ultime 24 ore e 851 soggetti sono stati dichiarati guariti. Complessivamente, gli attuali positivi sono 33.232 (148 in meno rispetto alla giornata precedente) Scende anche il numero dei ricoveri, attualmente 1.169, distribuiti tra terapia intensiva (174) e reparti Covid (995). Per quanto riguarda le singole province, si è registrato un incremento di 37 casi a Trapani, 63 a Palermo, 49 ad Agrigento, 56 a Caltanissetta, 7 a Enna, 43 a Ragusa, 42 a Siracusa, 201 a Messina e 222 a Catania.