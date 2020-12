Marsala Schola chiude gli Asili Nido di Amabilina, Sappusi e Sant’Anna

Il direttore dell’Istituzione “Marsala Schola”, Maria Celona, ha disposto la chiusura temporanea e in via precauzionale dei tre immobili che ospitano gli Asili Nido di Amabilina, Sappusi e Sant’Anna. Il provvedimento si è reso necessario nelle more delle verifiche che saranno effettuate dall’ufficio tecnico sulla sussistenza delle condizioni di fruibilità dei locali delle tre strutture. Una notizia destinata a generare disagi e preoccupazione alle famiglie, per cui le citate strutture rappresentano un prezioso punto di riferimento per l’affidamento dei propri bimbi.

Appresa la notizia il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, consapevole dell’importanza sociale dei tre asili, si è immediatamente attivato per accertare lo stato dei fatti e per avviare l’iter burocratico finalizzato al superamento di determinate criticità.

“Sono dispiaciuto per i disagi che derivano dalla chiusura di questi tre asili nido fruiti da tantissimi bambini da 0 a 3 anni – sottolinea il primo cittadino marsalese -. Faccio presente che ho già disposto una verifica tecnica ed amministrativa interna al fine di accertare lo stato dei fatti e, contestualmente, porre in essere, da subito, l’iter tecnico-burocratico per fare in modo che gli asili riaprano al più presto i battenti”.