Arrivati a Mazara i marinai sequestrati in Libia

Sono iniziate le operazioni di sbarco dei marittimi sequestrati in Libia e rilasciati giorni fa dopo 108 giorni durante i quali esano stati trattenuti dalle autorità africane.



Prima di scendere a terra, al porto di Mazara, i sanitari con le tute anti contagio sono saliti a bordo, per effettuare i tamponi per accertare eventuali contagi da coronavirus.

C’è il sindaco di Mazara del Vallo Quinci, il prefetto Ricciardi, i deputati Martinciglio e Tancredi, Autorità militari e civili. Tutte persone debitamente autorizzate visto che la zona del porto nuovo della città del Mazaro dove era previsto l’attracco era interdetta alle persone per evitare assembramenti.

I pescatori sono arrivati al bordo di due pescherecci Antartide e Medinea, accompagnati dalla guardia costiera. Hanno fatto l’ingresso in porto con il sottofondo delle le trombe delle altre imbarcazioni ormeggiate.