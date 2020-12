Marsala: auto sbanda sulla SP 21 e finisce contro un palo, tutti salvi

Agli occhi dei passanti quello nel pomeriggio di oggi è stato un serio incidente. Ma per fortuna non ci sono stati danni alle persone coinvolte se non alla vettura.

Nel lungomare di Marsala, sulla SP 21, all’altezza della Lega Navale, un’auto rossa, guidata da una donna e con a bordo altre due persone, ha perso il controllo del mezzo finendo la sua corsa contro un palo. La macchina si è capovolta repentinamente dopo l’urto.

Sul posto è subito intervenuta una pattuglia dei Vigili urbani per rilevare l’incidente; nel tardo pomeriggio la zona è stata presidiata dall’alto, da elicotteri che illuminavano la costa. Ma le persone che si trovavano dentro la vettura sono rimaste illese, solo la macchina è andata distrutta.

Tanta paura comunque perchè l’incidente è avvenuto proprio vicino al canale d’acqua.