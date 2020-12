Coronavirus: in Italia 18.727 casi e 761 morti. in Sicilia 999 positivi

Secondo il bollettino di oggi, venerdì 11 dicembre, pubblicato dal Ministero della Salute, sono 18.727 i nuovi casi, contro i 16.999 di ieri e 761 i morti (ieri 887) a fronte di 190.416 tamponi effettuati (ieri 171.586).

Le persone attualmente positive al Covid sono 690.323 (-6.204), 63.387 i morti (761) e 1.052.163 i guariti (+24.169), per un totale di 1.805.873 casi (+18.727). Dei 690.323 attualmente positivi, 28.562 (-526) sono ricoverati in ospedale, 3.265 (-26) necessitano di terapia intensiva, mentre 658.496 (-5.652) si trovano in isolamento domiciliare.

Aumento dei contagi da Coronavirus stabile in Sicilia: sono 999 i nuovi positivi oggi su 9.534 tamponi con un tasso di positivi in rapporto ai tamponi effettuati pari a 10,5%. Sono 1.530 i guariti e 28 i decessi.

Con i nuovi casi sono 36.410 gli attuali positivi, con un decremento di 559 attuali positivi rispetto a ieri. Di questi 1.477 sono i ricoverati (62 in meno rispetto a ieri): 1.280 pazienti in regime ordinario (-62) e 197 (0) in terapia intensiva. In isolamento domiciliare ci sono 34.933 persone.