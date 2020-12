Aggredisce la famiglia che lo aveva accolto: arrestato giovane trapanese senza fissa dimora

Lo scorso sabato pomeriggio, il personale delle Volanti della Questura di Trapani è intervenuto all’interno di un’abitazione del centro storico, poiché era giunta una richiesta di aiuto per la presenza di un uomo che era andato in escandescenze all’interno dell’appartamento, distruggendo tutto ciò che era all’interno della casa.

Le pattuglie della Polizia di Stato hanno raggiunto il luogo oggetto della segnalazione, percependo sin dalla strada la pericolosità della situazione; si udivano, infatti, urla e rumore di oggetti in frantumi.

Una volta all’interno gli agenti sono stati aggrediti dall’uomo che si era nascosto in cucina. Grazie all’esperienza ed alle tecniche operative messe in campo, i militari sono comunque riusciti a bloccarlo.

Il personale della Polizia di Stato ha così accertato che l’uomo, un trentenne trapanese, senza fissa dimora, si trovava a pranzo presso l’abitazione della famiglia che, per puro spirito di solidarietà, si offriva, già da qualche mese, di garantirgli tutti i giorni un pasto caldo.

Il giovane, in quest’ultima circostanza, si era presentato ubriaco e, all’invito di tenere una condotta di vita più virtuosa, ha avuto una reazione rabbiosa che ha spaventato le persone che lo avevano accolto.

All’esito degli accertamenti, il soggetto in questione è stato tratto in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e deferito all’autorità giudiziaria per danneggiamento.