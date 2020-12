Petrosino: al via le domande per l’erogazione del “Reddito Zero 2”

Il Comune di Petrosino informa la cittadinanza che oggi è stato pubblicato sul sito istituzionale l’Avviso Pubblico relativo all’erogazione dei buoni spesa nell’ambito della misura denominata “Reddito Zero 2”. E’ un ulteriore intervento (il secondo con fondi dello Stato) a sostegno di tutti coloro che a causa dell’emergenza Coronavirus si trovano in difficoltà economica. I buoni potranno essere utilizzati per l’acquisto di generi alimentari, beni di prima necessità, prodotti per la cura della persona e farmaci. Per ottenere i buoni spesa occorre presentare apposita domanda entro le ore 14 del 14 dicembre, utilizzando l’apposito modello predisposto dall’Ufficio Servizi Sociali.

Il modello di domanda, corredato da tutti gli allegati richiesti e compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune secondo una delle seguenti modalità: a mezzo mail: protocollo@pec.comune.petrosino.tp.it; consegna a mano, solo in caso di assoluta impossibilità ad utilizzare la modalità sopraindicata avendo cura di evitare assembramenti di persone. L’Avviso è rivolto a tutti coloro che negli ultimi 30 giorni non hanno percepito alcun tipo di reddito o entrata. L’importo dei buoni spesa è pari a 150 euro per ogni componente del nucleo familiare, che verrà incrementato di 50 euro in caso di presenza di minori di età inferiore ad anni 5, di un componente con disabilità certificata e di un componente con malattia oncologica certificata. Verrà data priorità ai nuclei familiari che abbiano uno o più componenti positivi al Coronavirus. Il contributo non potrà superare l’importo di 800 euro per nucleo.