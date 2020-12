Il calcio petrosileno piange Paolo Galfano, instancabile appassionato

Giorni tristi per Petrosino e per il calcio locale: all’età di 80 anni è scomparso il collaboratore della società calcistica Bianco Arancio, Paolo Galfano.

Un’icona da diversi anni del Petrosino Calcio, una perdita enorme per la società che addolora tutti i ragazzi, collaboratori e dirigenti che fanno parte della grande famiglia. Fedelissimo nelle trasferte, anche in quelle più lontane, “… non ci lasciava mai da soli nemmeno una domenica e a prescindere dal risultato finale di ogni partita, la prossima era presente”, affermano dalla società.

I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle ore 16 presso la Chiesa Maria Santissima delle Grazie di Petrosino. “Lo zio Paolo ci ha insegnato che l’età è solo un numero, e che la sua passione verso la squadra di Petrosino non aveva limiti”, afferma il presidente onorario Antonio Galfano. “Sentite condoglianze da parte di tutto il Bianco Arancio Petrosino alla famiglia del nostro Paolo Galfano, ci mancherà molto. Lo ricorderemo per il suo sorriso e per la sua voglia di vivere”, ha invece chiosato il presidente Mario Parrinello.