Marsala: parcheggio della Stazione e premialità rifiuti, la minoranza presenta due interrogazioni

I consiglieri della minoranza hanno presentato due interrogazioni, rivolte al sindaco di Marsala Massimo Grillo. La prima riguarda la possibilità di adibire a parcheggio l’area di proprietà di Ferrovie dello Stato, limitrofa alla stazione ferroviaria. La seconda è incentrata sull’assegnazione delle premialità in relazione al conferimento di rifiuti differenziati.

Riguardo l’area adiacente la Stazione Centrale di via Amerigo Fazio, già in passato concessa a titolo temporaneo al Comune per accogliere i veicoli in sosta durante alcuni periodi dell’anno (in particolare nel corso delle festività natalizie) e attualmente chiusa al pubblico, i consiglieri Nicola Fici, Mario Rodriquez e Rino Passalacqua chiedono al sindaco Grillo di di provvedere con sollecitudine ad inoltrare a Ferrovie dello Stato un’apposita richiesta di concessione in uso dell’area al fine di destinarla a parcheggio auto, in modo da garantire effetti benefici alla viabilità cittadina.

Per quanto riguarda la seconda interrogazione, i tre componenti del gruppo Cento Passi per la Sicilia – Marsala Europea sollecitano l’amministrazione Grillo a stilare e pubblicare la graduatoria relativa agli anni 2017-2018 degli utenti aventi diritto alle premialità per il conferimento di rifiuti differenziati presso le isole ecologiche e i centri comunali di raccolta. Le delibere approvate negli anni passati, infatti, garantiscono uno sgravio sulla Tari a quei cittadini che, in maniera virtuosa, hanno depositato i propri rifiuti differenziati presso i siti appositamente predisposti per il conferimento.