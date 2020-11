Situazione Covid nelle scuole di Infanzia e del I Ciclo in Provincia: dati evidenziano flessione

Al fine di monitorare l’andamento della situazione epidemiologica nelle scuole siciliane, questo Ufficio Scolastico Regionale ha avviato una rilevazione dei dati sui contagi degli alunni da Covid-19. Si riporta di seguito una sintesi dei dati delle scuole dell’Infanzia e del I Ciclo della regione, aggiornata alla data del 25/11/2020 sulla base delle risposte trasmesse dal 96% delle scuole.

Nell’ultima colonna della tabella è stato calcolato il rapporto medio alunni positivi/classi con alunni positivi; tale rapporto analizza la distribuzione dei casi di positività degli alunni da Covid-19 tra le classi. In particolare più il rapporto è vicino al valore 1, più evidenzia una situazione con assenza di focolai (o cluster) o in cui, comunque, questi ultimi sono in numero molto limitato. Il range di tale rapporto può rientrare tra il valore minimo di 1 e il valore massimo teorico corrispondente al numero medio di alunni per classe in una scuola siciliana (nello specifico 19 alunni).

La rappresentazione grafica dell’incidenza degli alunni positivi al COVID-19 per infanzia, primaria e I grado.

Dal raffronto tra i dati del 19 novembre e quelli del 25 novembre 2020, si evidenziano variazioni poco significative sui contagi, che sono in lievissima flessione. Si precisa che i dati sono confrontabili in quanto alla prima rilevazione hanno fornito riscontro il 95% delle scuole e in quella del 25 novembre il 96%. Per quanto riguarda le scuole dell’Infanzia e del I Ciclo della provincia di Trapani, si riporta di seguito la sintesi dei dati aggiornati alla data del 25/11/2020 sulla base delle risposte trasmesse dal 100% delle scuole.