Coronavirus in Italia, i positivi aumentano meno, ma i nuovi decessi sono 853. In Sicilia altri 1306 contagi

Diffusi dal ministero della salute i dati della ultima 24 ore relative al Coronavirus in Italia.

“Oggi abbiamo 23.232 nuovi positivi con 189 mila tamponi mentre ieri erano stati 149 mila”. Lo ha detto il direttore Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, nel corso del punto stampa sull’analisi della situazione epidemiologica in Italia.

“A fronte di un forte aumento dei tamponi c’è stato un lieve aumento dei positivi e dunque calata la percentuale dei positivi sui tamponi”, ha aggiunto. Per quanto riguarda le vittime “i decessi” di persone positive “da

ieri sono 853″, ha aggiunto.

Ieri si erano registrati 22.930 nuovi casi con 148.945 tamponi. Le vittime erano state 630 ed era stata superata la quota di 50mila morti.

In Sicilia i nuovi contagi sono stati 1.306, con 972 guariti e 48 deceduti. Alla luce di ciò, il totale degli attuali positivi nell’isola sale a 38.199, di cui 36.355 in isolamento domiciliare e 1833 ricoverati in ospedale, a loro volta distribuiti tra reparti Covid (1601) e terapia intensiva (243).

Questi, invece, sono i numeri del report relativo ai nuovi positivi nelle 9 province siciliane: Palermo (313), Catania (342), Ragusa (79), Siracusa (95), Messina (160), Enna (20), Trapani (158), Agrigento (76), Caltanissetta (63).