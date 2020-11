Marsala: la Sezione Tributi invia avvisi di omesso pagamento dei tributi. Milazzo: “Verremo incontro ai cittadini”

La Sezione Tributi del Comune di Marsala rendo noto che, nei prossimi giorni, a molti contribuenti verranno recapitati “avvisi di accertamento” per omesso pagamento/denuncia relativamente ai tributi TASI-IMU-TARI. E ciò, tenuto conto che la suddetta notifica domiciliare era stata sospesa a causa dell’emergenza sanitaria.

Per eventuali chiarimenti sull’accertamento recapitato, c’è la più ampia disponibilità degli Uffici competenti a fornire informazioni tramite telefono o mail, entrambi riportati nell’avviso. Infatti, per ovvi motivi di sicurezza, solo in casi eccezionali e per questioni urgenti gli utenti potranno essere ricevuti in presenza e, comunque, previo appuntamento concordato.

L’ass. Michele Milazzo

“Stiamo andando incontro con tutti i mezzi e per quanto possibile alle esigenze dei cittadini – afferma l’assessore Michele Milazzo -. Evidenzio altresì che, visto il momento di evidente difficoltà, è altresì possibile avanzare richieste di rettifiche, annullamenti o rateizzazioni anche decorsi i 60 giorni dalla notifica”. Va precisato, comunque, che l’eventuale ricorso in Commissione tributaria dovrà improrogabilmente rispettare i termini di legge.