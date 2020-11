Consorzio per la Legalità, Paolo Ruggieri: “Raddoppiate le somme, a breve i bandi”

L’Assemblea del Consorzio trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, cui ha partecipato il vice sindaco Paolo Ruggieri, ha dato il via libera al Programma Legalità 2020 integrandone altresì i fondi per gli interventi su beni confiscati. “Di fatto – evidenzia Ruggieri – sono state quasi raddoppiate le risorse a ciò destinate e, cosa ancor più importante, sono prossimi all’emanazione i relativi bandi per consentire la presentazione dei progetti”.

Beneficiari dei finanziamenti sono sia gli Enti, al fine di eseguire lavori di recupero e valorizzazione dei beni, nonché le Associazioni per attività educative. Nel primo caso, il Programma Legalità 2020 ha ora disponibile 100 mila euro (prima 55 mila); mentre per i progetti formativi, il nuovo stanziamento consente ora di potere disporre di 20 mila euro. Non appena verranno pubblicati gli Avvisi ne verrà data tempestiva comunicazione, tenuto conto che il termine per la presentazione delle iniziative progettuali è già fissato per il prossimo 15 Dicembre.