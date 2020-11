Coronavirus: in Italia oltre 36 mila nuovi contagi e 653 decessi. In Sicilia 1871 positivi in più

36.176 nuovi positivi e 653 decessi. L'odierno aggiornamento sul fronte Coronavirus conferma, grossomodo, il trend delle giornate precedenti. Va detto che, rispetto alle scorse settimane, i contagi hanno smesso di crescere in maniera esponenziale, come era stato previsto all'inizio del mese, quando il governo Conte approvò il Dpcm entrato in vigore il 4 novembre, esattamente 15 giorni fa. Confortante anche l'aumento dei guariti registrato nelle ultime 24 ore (+17.020). La Lombardia resta la regione che fa registrare il maggior numero giornaliero di nuovi positivi (+7.453), davanti al Piemonte (+5.349), al Veneto (+3.753), alla Campania (+3.334) e al Lazio (+2.697). In Sicilia si rimane poco sotto i 2000 nuovi casi al giorno (+1.871 nelle ultime 24 ore), con 40 decessi, 352 guarigioni, 1.772 ricoverati di cui 240 in terapia intensiva. Complessivamente, gli attuali positivi nell'isola sono 33.581. Di seguito il dato riguardante i contagi registrati nelle 9 province siciliane nelle ultime 24 ore: Trapani +166, Palermo +512, Catania +441, Messina +264, Siracusa +77, Ragusa +192, Agrigento +84, Enna +61, Caltanissetta +74.