Sono 1.461 i nuovi casi in Sicilia nelle 24 ore che vanno da domenica 15 a lunedì 16 novembre: il totale degli attuali positivi e’ di 29.765, di cui 1.501 ricoverati con sintomi, 224 in terapia intensiva (+7), 28.040 in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 932, 36 in piu’ rispetto a ieri. Il totale dei casi ammonta a 42.993, i dimessi guariti 12.296, con un incremento dei tamponi effettuati pari a 8.151.