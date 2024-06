Il Trapani Calcio perde la finale 5 a 1 contro il Campobasso

Ultimo appuntamento della stagione per il Trapani, che, a Grosseto, ha affrontato il Campobasso per la finale della poule Scudetto di serie D. La strada si presenta subito in salita per i granata, infatti all’8’un gran goal di Romero sfrutta il cross di Parisi dalla destra e al volo insacca la rete. Nulla può Ujkaj e il Campobasso si porta sull’1 a 0. Pochi minuti dopo, all’11’ a segno ancora Romero, che questa volta dalla sinistra riceve il cross per il colpo di testa vincente. E il tris del Campobasso arriva al 17′: il mancino ad incrocio di Rasi si insacca in rete. Il Trapani rimane inebetito di fronte l’inarrestabile Campobasso provandoci solo con un tiro di Acquadro da fuori area. I granata sono imprecisi e i padroni di casa ne approfittano: al 23′ rete di Di Nardo in contropiede, che grazie alla deviazione della difesa di Sabatino segna il 4 a 0. Al 31′ dagli undici metri si presenta Kragl che con il mancino accorcia le distanze. Il Trapani si rende pericoloso solo alla fine del primo tempo. Alla ripresa le sorti del match non cambiano e al 67′ Di Nardo cala la cinquina e chiude la partita sul 5 a 1.

Il tabellino di gara

Campobasso (3-4-1-2): Esposito; Bonacchi (55′ Di Filippo), Gonzalez, Pontillo (72′ Lambiase); Parisi, Maldonado, Abonckelet (88′ La Selva), Rasi; Lombari (37′ Serra); Romero (60′ De Cerchio), Di Nardo. A disposizione: Di Donato, Pacillo, Sdaigui, Chrysovergis. All.: Piccirilli.

Trapani (4-2-3-1): Ujkaj; Pino, Bolcano, Sabatino, Guerriero; Palermo (46′ Marigosu), Acquadro (46′ Convitto); Kragl, Balla (71′ Ba), Sartore (46′ Cocco); Samake (60′ Bollino). A disposizione: Antonini, Morleo, Gelli, Pipitone. All.: Torrisi.

Arbitro: Tropiano (Siracusano-Franzoni).

Marcatori: 8′ e 11′ Romero, 17′ Rasi, 23′ e 67′ Di Nardo, 31′ Kragl (rig.).

Note: ammoniti: Esposito, Guerriero, Balla.