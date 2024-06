A Castellammare gli albergatori tornano a “seminare bellezza” con piante e fiori in Città

Anche quest’anno l’associazione albergatori Castellammare del Golfo-Scopello torna a “seminare bellezza” adornando con fiori e piante gli ingressi delle attività, le scalinate di accesso ed angoli nascosti. Già lo scorso anno – con l’iniziativa denominata “seminiamo bellezza” – gli albergatori avevano accolto l’invito dell’amministrazione che aveva chiesto agli esercenti di prevedere idee di decoro urbano, mantenendo in ordine e sicurezza gli spazi antistanti le attività.

«Siamo lieti che l’invito dello scorso anno rivolto alle attività per la cura e il decoro urbano sia diventata un’abitudine di rispetto civico e ambientale – affermano il sindaco Giuseppe Fausto e l’assessore all’Ambiente Lorena Di Gregorio -. Ovviamente il Comune continua a fare la sua parte ma l’invito accolto è quello di mantenere in ordine e sicuri gli spazi esterni delle attività. Ringraziamo l’associazione albergatori Castellammare- Scopello che è tornata a seminare bellezza curando gli spazi pubblici con colorate e ben curate installazioni di fiori e piante apprezzate da cittadini e visitatori. Un esempio che invitiamo a seguire».