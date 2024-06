Riqualificazione energetica a Favignana, progetti per l’ex stabilimento Florio e in Comune￼

La Giunta comunale di Favignana ha approvato un ambizioso progetto volto alla rigenerazione e modernizzazione del sistema di illuminazione pubblica del centro storico dell’isola. L’intervento, inserito nell’ambito del programma “Isole Verdi”, rappresenta un importante passo in avanti verso l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale. Il nuovo sistema è stato progettato per garantire una significativa riduzione dei consumi energetici, mantenendo al contempo un’illuminazione adeguata e garantendo un ridotto impatto ambientale. Il progetto prevede la sostituzione dei quadri elettrici, per consentire la stabilizzazione dell’alimentazione, la regolazione dei flussi, il monitoraggio e la gestione da remoto delle linee. Attraverso la nuova tecnologia sarà possibile acquisire e registrare i dati di funzionamento e di consumo energetico, oltre a ricevere avvisi in tempo reale in caso di malfunzionamenti o guasti. Sarà inoltre possibile regolare parzialmente gli impianti durante tutto l’anno, anche in base alla stagionalità, consentendo di ridurre i consumi.

Il Comune si prefigge anche di rendere maggiormente efficiente l’impianto di illuminazione pubblica della strada di accesso al Castello di Santa Caterina. Il progetto prevede la sostituzione e l’ammodernamento dei quadri di alimentazione danneggiati, delle linee di alimentazione degli apparecchi segnapasso e dei sistemi presenti in sommità della strada, nonché la sostituzione dei corpi illuminanti segnapasso e delle relative derivazioni. “Questo progetto rappresenta un passo importante verso la modernizzazione e l’efficienza energetica del nostro sistema di illuminazione pubblica“, afferma il sindaco Francesco Forgione. “Grazie all’adozione di tecnologie avanzate, non solo miglioreremo la qualità dell’illuminazione ma ridurremo anche i consumi energetici e l’impatto ambientale”.

Gli uffici comunali sono già al lavoro per l’avvio della procedura di appalto, al fine di procedere in tempi rapidi all’affidamento e all’inizio dei lavori. Inoltre la Giunta di Favignana ha approvato i progetti esecutivi per la riqualificazione energetica dell’ex Stabilimento Florio e del Palazzo comunale. Gli interventi, inseriti nell’ambito del programma “Isole Verdi, consentiranno di compiere un ulteriore passo verso la sostenibilità energetica. I due progetti prevedono la sostituzione degli impianti di climatizzazione e degli infissi in legno a singolo vetro con infissi in legno a taglio termico. I nuovi sistemi consentiranno di interfacciarsi con l’impianto di controllo da remoto e gestire orari di accensione, temperature di set point e modalità di funzionamento. Al Palazzo comunale si procederà, oltre alla sostituzione dell’impianto di climatizzazione, anche all’installazione di un impianto fotovoltaico. Questa combinazione di tecnologie consentirà di ridurre sensibilmente il consumo energetico.