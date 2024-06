Ancora un’aggressione alla polizia penitenziaria del carcere di Trapani

Non si fermano gli episodi di aggressione nei confronti della Polizia Penitenziaria del carcere di Trapani. Un altro poliziotto è stato ferito al Pietro Cerulli, secondo quanto riferisce il segretario generale di Uilpa Sicilia, Gioacchino Veneziano. Ancora “rabbia e indignazione” dice Veneziano per quanto accaduto e per la poca tutela e sicurezza del personale nelle carceri. In questo caso il poliziotto, nel tentativo di dividere due detenuti durante una rissa, ha ricevuto un colpo in testa con il piede di legno di un tavolo in dotazione, cadendo per terra e perdendo i sensi. L’agente è stato prima trasportato nell’infermeria del carcere, poi accompagnato al Pronto Soccorso vicino.