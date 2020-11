Dati Eduscopio: il Liceo Scientifico conferma il proprio primato a Marsala

Puntuale come ogni anno, torna l’atteso appuntamento con i dati dell’Eduscopio, iniziativa lanciata dalla Fondazione Agnelli che si presenta come un’autentica bussola per le famiglie e gli studenti che si accingono a scegliere l’istituto superiore in cui iscriversi dopo la terza media. Un momento quanto mai importante per ogni adolescente, di fatto il primo passo verso un lungo percorso che progressivamente conduce alla scelta del lavoro o della professione della propria vita.

Per quanto riguarda la città di Marsala, spicca ancora una volta il risultato del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri”, che ottiene un lusinghiero 73.74 per ciò che concerne l’indice FGA, che mette assieme la media voto degli esami universitari con i crediti ottenuti durante i primi due anni accademici, quelli in cui emerge con maggiore evidenza il lavoro fatto durante il quinquennio superiore. Scorporando i singoli indicatori, gli studenti provenienti dal Liceo “Ruggieri” hanno una media voto pari a 26.35 durante il primo anno universitario, un punteggio pari a 77.88 in termini di crediti ottenuti. La percentuale di diplomati regolari raggiunge invece l’81%.

Complessivamente, sulla base degli indicatori di Eduscopio, che comprendono anche la percentuale di diplomati che proseguono gli studi e il tasso di abbandono dopo il primo biennio, lo Scientifico di Marsala conferma il proprio primato tra gli istituti superiori in città e si piazza al secondo posto in provincia, dietro al “Ferro” di Alcamo.

Per quanto riguarda l’indirizzo di studi scelto dagli studenti del “Ruggieri” all’Università, si conferma la prevalenza dell’area tecnica (22.5%), a seguire quella scientifica (21.7%), economico-statistica (15.6%), sanitaria (10.9%), giuridico-politica (8.5%), umanistica (8.3%), medica (7.8%), sociale (2.6%), scienze motorie (2.1%).

Grande soddisfazione da parte della dirigente Fiorella Florio: “Non posso che essere orgogliosa degli esiti di un lavoro capillare e costante svolto in sinergia tra scuola e famiglia in favore dei ragazzi, che ogni anno ci pone al primo posto dell’indagine della Fondazione Agnelli. Quest’anno però, al tempo del coronavirus, questi esiti hanno per me un sapore diverso. In questi mesi ho seguito il percorso di tanti nostri ex alunni che, appena laureati o laureandi in medicina e nell’area sanitaria, si sono trovati nei reparti covid. Vedere che si sono distinti per competenza, serietà ed impegno, con profusione di complimenti da parte dei medici anziani e degli stessi pazienti mi ha riempito di gioia tanto quanto i “nostri” 100 e lode in medicina di quest’estate negli atenei più prestigiosi. Oggi, leggere ancora una volta su Eduscopio che il Liceo Ruggieri è su Marsala quello che, grazie alle sue giovani eccellenze, dà di nuovo oggettivamente e senza timore di smentite il maggior contributo a queste nobili professioni, mi riempie di orgoglio e di speranza”.