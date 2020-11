La donna dell’anno del settimanale D: tra le finaliste la scienziata marsalese Anna Grassellino

La scienziata marsalese Anna Grassellino è tra le 20 finaliste dell’iniziativa lanciata dal settimanale D, inserto del quotidiano La Repubblica, che mira ad eleggere la donna dell’anno.

Pluripremiata per le sue ricerche al Fermilab di Chicago, è stata recentemente scelta per la progettazione del computer quantico più potente mai realizzato.

Nelle scorse settimane, Anna Grassellino era stata inserita nella prima lista stilata dalla redazione del settimanale D, che comprendeva 50 nominativi. Superata la selezione iniziale, è in corsa per la vittoria finale, accanto alla presidente della Corte Costituzionale Marta Cartabia, alla vicepresidente dell’Emilia Romagna Elly Schlein, all’influencer Chiara Ferragni e alle campionesse degli sport alpini Federica Brignone, Michela Moioli e Dorotea Wierer. C’è ancora una settimana di tempo per votare la vincitrice dell’edizione di quest’anno (qui il link).

La vincitrice avrà la cover di D – La Repubblica delle donne, il prossimo 12 dicembre.