Coronavirus in Sicilia: 1.729 nuovi contagi, 23 decessi nelle ultime 24 ore

Sono 1.729 i nuovi contagi in Sicilia, in base all’ultimo aggiornamento diffuso dal Ministero della Salute e dalla Regione. Sale così a 27.806 il numero degli attuali positivi nell’isola, al netto di decessi e guarigioni.

Di seguito la distribuzione dei nuovi casi nelle nove province siciliane: Trapani +131, Palermo +527, Agrigento +60, Enna +33, Caltanissetta +92, Ragusa +152, Siracusa +72, Catania +359, Messina +303.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 23 decessi riconducibili al Coronavirus, che fanno lievitare il totale dall’inizio dell’emergenza epidemiologica a 860. Sono, invece, 186 i nuovi guariti, 1677 i ricoverati nelle strutture ospedaliere siciliane (+17 rispetto a ieri), di cui 215 (+5) in terapia intensiva e 1462 nei reparti Covid (+12). Sono, infine, 26.129 i soggetti in isolamento domiciliare obbligato presso le proprie abitazioni, in attesa di completare il processo di negativizzazione.

Dall’inizio della pandemia, sono 809.193 (+9.274 rispetto a ieri) i tamponi processati in Sicilia, 560.736 i test per la ricerca antigene.