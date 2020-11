Coronavirus: in Italia quasi 41 mila nuovi contagi, in Sicilia +1707

Il temuto venerdì 13 si presenta con il dato peggiore dall’inizio dell’emergenza epidemiologica per quanto riguarda l’Italia, con 40.902 nuovi contagiati sul territorio nazionale. A questo punto, sono 663.926 gli attuali positivi, mentre sono 550 i soggetti deceduti nelle ultime 24 ore. In compenso, dai dati del Ministero della Salute emerge anche il confortante dato riguardante i nuovi guariti, 11.480. Tra le regioni con il maggior numero di contagi giornalieri, spicca ancora una volta la Lombardia, con oltre 10 mila nuovi positivi. A seguire, Piemonte (5.258), Campania (4.079), Veneto (3.605), Lazio (2.925), Toscana (2.478), Emilia Romagna (2.384).

In Sicilia si sono registrati 1.707 nuovi contagi, 300 guarigioni e 30 decessi nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in ospedale sono 1.660, di cui 1.450 nei reparti Covid e 210 in terapia intensiva. Sale a quasi 800 mila il numero dei tamponi processati nell’isola dall’inizio della pandemia, mentre i test per la ricerca antigene.

Per quanto riguarda le 9 province, dopo l’exploit di ieri risulta più contenuto l’incremento dei positivi nel trapanese (+77). Decisamente più critica la situazione a Catania (+589) e Palermo (+444). A seguire Ragusa (+176), Messina (+116), Agrigento (+95), Siracusa (+89), Caltanissetta (+87), Enna (+34).