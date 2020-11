Tamponi drive in anche per la popolazione scolastica delle Medie il 14 e 15 novembre

L’Azienda Sanitaria Provinciale, dopo gli screaning in drive in alla popolazione scolastica degli istituti superiori del territorio, su indicazione dell’Assessorato regionale alla Salute, DAFOE procederà ad ulteriori test per ricerca Sars Cov2, a mezzo di tampone antigenico rapido, anche agli studenti, famiglie e personale scolastico delle scuole di Istruzione Secondaria di Primo Grado della Provincia.

I tamponi, sempre in modalità drive in, si svolgeranno sabato 14 e domenica 15 novembre dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 19.30 nei Comuni superiori a 10mila abitanti, ovvero:

Per il Distretto Sanitario di Trapani

Trapani presso Piazzale Ilio

Erice presso Piazza Pertini

Valderice presso via San Barnaba (solo domenica 15 novembre)

Paceco presso via Senatore Grammatico (solo sabato 14 novembre)

Custonaci presso Parco Cerriolo (solo il 14 novembre e anche per i Comuni di San Vito Lo Capo e Buseto Palizzolo)

Per il Distretto Sanitario di Marsala

Marsala presso l’Area Attrezzata per il mercatino del martedì, ingresso da via degli Atleti (anche per gli studenti di Petrosino)

Distretto Sanitario di Mazara del Vallo

Mazara presso il Porto Nuovo

Salemi presso via San Matteo, nella sede della Protezione Civile Comunale

Distretto Sanitario di Castelvetrano

Castelvetrano presso via Autonomia Siciliana, Area Industriale

Partanna presso Piazza Galileo Galilei (Piazza Mercato)

Campobello di Mazara presso Piazza Eremita (Istituto Collodi)

Distretto Sanitario di Alcamo

Alcamo presso contrada Sasi

Castellammare del Golfo presso Piazzale antistante il Cimitero (solo domenica 15 novembre)

I controlli così, saranno replicati anche per gli alunni delle scuole medie dei centri più piccoli e arrivando quindi a una copertura totale del territorio. Ne dà notizia anche il sindaco di Salemi, Domenico Venuti, referente di Anci Sicilia per la Provincia di Trapani. La campagna è coordinata da Mario Minore, responsabile dell’Unità operativa Gestione emergenza e urgenza territoriale dell’Asp di Trapani. Lo screening con i tamponi rapidi, voluto dall’assessorato regionale alla Salute e attuato dall’Azienda sanitaria provinciale con Anci Sicilia, verrà effettuato dalle squadre Usca in collaborazione con i Comuni attraverso i cinque distretti sanitari provinciali: Trapani, Marsala, Mazara del Vallo, Castelvetrano e Alcamo. Ogni distretto attiverà i controlli anche nelle città di Salemi, Erice, Valderice, Paceco, Partanna, Campobello di Mazara, Custonaci e Castellammare del Golfo: in queste ultime cittadine i drive-in per l’esecuzione dei tamponi saranno aperti anche per gli alunni, i docenti, il personale delle scuole e le loro famiglie dei piccoli centri limitrofi. Il primo step dello screening prenderà il via sabato mattina e si concluderà domenica sera.

“I circa undicimila tamponi effettuati lo scorso week-end in provincia sono stati un risultato unico in Sicilia – afferma Venuti – e ora stiamo ampliando lo screening agli alunni delle scuole medie ma di certo non ci fermeremo qui. La campagna continuerà – aggiunge il sindaco di Salemi – perché è importante battere sul tempo il virus. In provincia di Trapani si sta facendo un grande lavoro di sinergia tra i Comuni, con la regia dell’Anci, dell’Asp e delle Usca ottimamente coordinate dal dottore Minore. Un esempio di perfetta collaborazione che intendiamo proseguire e che ci consentirà di avere un quadro esatto della situazione contagi nelle scuole della provincia”.