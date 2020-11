Covid: in provincia di Trapani 317 nuovi positivi. Altri due decessi a Marsala

Continua ad aumentare in maniera esponenziale il numero dei contagi in provincia di Trapani. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Salute e dalla Regione, nelle ultime 24 ore si sono registrati nel trapanese 317 nuovi positivi aggiornati. Il numero complessivo degli attuali positivi raggiunge quota 1.727 casi, al netto di decessi e guarigioni. I contagiati dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono invece 2.886. La serietà della situazione è dimostrata anche dal confronto con i dati delle altre province siciliane: solo Palermo e Catania hanno fatto riscontrare un numero di nuovi positivi maggiore nelle ultime 24 ore (393 nel capoluogo, 373 nel territorio etneo), a fronte di una popolazione decisamente più numerosa. Al di sotto dei 150 contagi giornalieri sono invece Agrigento, Siracusa, Messina ed Enna, mentre Ragusa e Caltanissetta si trovano sotto la soglia dei 90 positivi nelle ultime 24 ore.

In mancanza dei dati suddivisi per Comune, che da due giorni non vengono resi noti, emerge un quadro sempre più preoccupante, soprattutto nei centri più grandi: 442 a Trapani, 274 ad Alcamo, 235 a Marsala, 205 a Mazara del Vallo.

A Marsala si sono registrati altri due decessi nelle ultime 24 ore e i 74 posti riservati a pazienti Covid all’ospedale “Paolo Borsellino” si stanno riempiendo velocemente (ne restano liberi appena 2). Nelle ultime ore c’è stato un aumento dei posti letto in pneumologia e terapia intensiva, ma per il personale medico in servizio presso la struttura sanitaria lilybetana il carico di lavoro diventa ogni giorno più pesante. In alcune scuole elementari della città si è registrato qualche caso di positività tra i familiari degli alunni e, di conseguenza, i ragazzi sono stati tenuti precauzionalmente a casa negli ultimi giorni. Continua a destare preoccupazione anche la situazione di una casa per anziani, sebbene fonti vicine all’amministrazione comunale facciano sapere che la situazione sarebbe complessivamente sotto controllo.

Qui alcuni grafici delle statistiche Coronavirus in provincia di Trapani, da cui emerge anche graficamente l’innalzamento della curva dei contagi.