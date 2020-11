Al Mercatino del Giovedì di Trapani una postazione per tamponi rapidi

Continua la screening anticovid.Domani, 12 novembre, a Trapani, in occasione del mercatino del giovedì, la Protezione Civile del Comune di guidata dall’assessore La Porta, in collaborazione con l’Asp di Trapani, installerà una postazione pedonale per effettuare tamponi rapidi gratuiti. La pedana verrà installata nei pressi del campetto di basket situato tra il mercatino e il Palailio.

La fascia oraria, in cui i cittadini interessati possono partecipare allo screening, va dalle ore 9.30 alle ore 13.30.