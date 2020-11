Emergenza Covid: Cgil Cisl Uil Trapani chiedono un incontro urgente in Prefettura

“Riteniamo essenziale in questo momento molto delicato per il nostro territorio, sia dal punto di vista sociale, sanitario ed economico, che sia fondamentale la collaborazione di tutti, per questo chiediamo che torni a riunirsi il tavolo in Prefettura sull’emergenza Covid che era stato attivato durante il periodo del lockdown, per affrontare tutte le questioni centrali e garantire le condizioni di vivibilità per tutti i cittadini, soprattutto in questo periodo di emergenza”.

Così Cgil Cisl Uil Trapani per voce dei segretari generali, rispettivamente, Filippo Cutrona, Leonardo La Piana ed Eugenio Tumbarello, hanno inviato una lettera al Prefetto di Trapani Tommaso Ricciardi, per chiedere un incontro urgente sul tema della tutela e salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini, davanti all’acuirsi dell’emergenza Covid 19, anche nel territorio trapanese.

Fra i temi per i quali i sindacati chiedono il confronto in Prefettura c’è “… il sistema sanitario che è quasi al collasso; il mondo della scuola messo a seria prova dalla pandemia, motivo per il quale sarebbe necessario anche predisporre un adeguato sistema dei trasporti che preveda più servizi per consentire agli studenti e ai lavoratori di viaggiare distanziati in sicurezza”.

“Comprendiamo il disagio del momento difficile sotto diversi punti di vista, ma l’attenzione di tutte le istituzioni deve essere in questo momento mirata a non lasciare solo nessuno e quindi a garantire i servizi adeguati per tutti”, concludono Cutrona, La Piana e Tumbarello.