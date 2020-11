Villa Cavallotti, il Consigliere Orlando: “Necessari interventi”

Un atto di indirizzo rivolto al sindaco e al Presidente del Consiglio comunale da parte del Consigliere Leo Orlando, ha come protagonista la Villa Cavallotti, la sua sicurezza e il suo decoro. Essendo un polmone verde della Città che si estende anche sul livello superiore, nella terrazza San Francesco, è necessario – come sostiene il Consigliere – avviare una periodica pulizia in tempi brevi, impegnando sia gli operatori del verde pubblico, che gli addetti all’illuminazione e alla sanificazione dei servizi igienici

. Tutto ciò prima dell’inaugurazione della rinnovata Piazza della Vittoria. “La mancata manutenzione e potatura degli alberi, nonchè la scerbatura, mettono a rischio sia i visitatori che le vicine abitazioni”, afferma nel documento, Orlando.