I libri sono ali: Il mondo ti aspetta

Aprire un libro, leggerlo e perdersi dentro le sue parole stampate sui fogli, perdersi dentro le immagini, disegnate con cura di dettagli, disegnate con estrema perfezione.

È arrivato proprio in questi giorni in libreria, lo abbiamo letto e ci siamo subito emozionate, è un libro forte, ci siamo dette, un libro potente. E questi sono tempi che hanno bisogno di queste parole. Questi sono tempi dove è necessario ripetere ai nostri piccoli quanto sono importanti, quanto sono preziosi, quanto la loro vita può e deve fare la differenza, quanto futuro possono cambiare con la loro esistenza.

Leggere un libro è tanto e di più. Questo nuovo albo illustrato è prezioso per il messaggio forte che ci dà. Quando una vita nasce, nasce per un motivo preciso, essere “bene” per se stessi e per gli altri. Ogni vita merita di essere vissuta pienamente, e questo libro è un inno alla vita buona.

Una bambina con uno strano copricapo da uccello e uno zainetto a forma di casa, sempre seguita da un maialino rosa, cerca il suo posto nel mondo. Una voce narrante, delicata e potente allo stesso tempo, la accompagna.

“Sei qui per illuminare luoghi bui da troppo tempo. Per svelare agli altri la bellezza di ogni giorno. Abbi fiducia, mettiti alla prova: il mondo aspetta qualcuno proprio come te!”

Un testo che esorta ad avere fiducia nelle proprie capacità; con illustrazioni spettacolari capaci di emozionare grandi e bambini.

“Il mondo ti aspetta” di Kobi Yamada e Gabriella Barouch, per la collana L’acchiappastorie di Terre di mezzo Editore

Età consigliata dai 3 anni.

a cura della Libreria per bambini Albero delle Storie