Coronavirus nel trapanese: totale positivi 975, c’è un altro deceduto

Nuovi dati dell’emergenza Coronavirus in Provincia di Trapani, così distribuiti tra i vari comuni (al netto di guariti e deceduti):

Alcamo 227, Buseto Palizzolo 9, Calatafimi 7, Campobello 12, Castellammare 45, Castelvetrano 98, Custonaci 16, Erice 62, Favignana 7, Gibellina 4, Marsala 122, Mazara del Vallo 58, Paceco 15, Pantelleria 20, Partanna 7, Petrosino 5, Poggioreale 0, Salaparuta 1, Salemi 15, Santa Ninfa 3, Trapani 193, Valderice 34, Vita 4, San Vito lo Capo 12.

Il totale positivi è di 975 casi. Deceduti sono 35, uno in più rispetto a ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono sempre 7, mentre quelli negli altri reparti Covid del territorio sono 34; i tamponi parziali nelle ultime 24 ore sono 347, i test per la ricerca di antigene sono 614.