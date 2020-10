Petrosino, commemorazione dei defunti: ecco le regole da seguire al Cimitero

In occasione della Commemorazione dei Defunti, nei giorni 1 e 2 novembre il Cimitero comunale di Petrosino effettuerà orario continuato, dalle ore 8 alle ore 18, per consentire di rendere omaggio ai propri cari scomparsi. Si informa la cittadinanza che, nel rispetto delle attuali normative anti-contagio, saranno previsti ingressi scaglionati e in ordine alfabetico (cognome della persona, del capofamiglia o del rappresentante del gruppo di congiunti) nelle due giornate per evitare sovraffollamento e assembramenti. Gli ingressi saranno consentiti fino alle ore 17 e verranno registrati. Verrà anche misurata la temperatura corporea.

Ecco di seguito l’articolazione degli ingressi:

1 novembre: (entrata cancello 1 e cancello 2 – uscita cancello 3 e cancello 2)

-Dalle ore 8 alle ore 11 dalla lettera A alla lettera G;

-Dalle ore 11 alle ore 14 dalla lettera H alla lettera P;

-Dalle ore 14 alle ore 17 dalla lettera Q alla lettera Z.

2 novembre: (entrata cancello 3 e cancello 2 – uscita cancello 1 e cancello 2000)

-Dalle ore 8 alle ore 11 dalla lettera Q alla lettera Z;

-Dalle ore 11 alle ore 14 dalla lettera H alla lettera P;

-Dalle ore 14 alle ore 17 dalla lettera A alla lettera G.

Inoltre, attraverso un’ordinanza del Sindaco Gaspare Giacalone è stata predisposta la chiusura totale del Cimitero per sabato 31 ottobre, al fine di effettuare la pulizia straordinaria. Il Cimitero, invece, resterà aperto dal 26 al 30 ottobre, ogni giorno dalle ore 8,30 alle ore 17, per consentire la deposizione dei fiori e la pulizia delle cappelle. Pertanto, si invita la cittadinanza a non concentrare le visite ai propri cari soltanto nei giorni 1 e 2 novembre, ma di farle anche nei giorni precedenti e successivi. Infine, si informano i cittadini con difficoltà motorie che per poter usufruire del servizio di trasporto e mobilità all’interno del Cimitero bisognerà necessariamente procedere alla prenotazione chiamando il numero telefonico 348.4766456.