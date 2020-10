Cimitero di Marsala: tutte le nuove regole per la commemorazione dei defunti

Con provvedimento a firma del sindaco Massimo Grillo, il Comune di Marsala ha regolamentato l’afflusso al Cimitero urbano in occasione della prossima ricorrenza della Commemorazione dei defunti. Si ampliano le giornate di ingresso al luogo sacro, con le visite che si potranno effettuare nei giorni 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre, in orario continuato dalle 8 alle 17.

“Abbiamo predisposto quanto necessario per far rispettare le misure di contenimento epidemiologico – afferma Grillo -; ma la collaborazione dei visitatori che si recheranno dai propri cari sarà fondamentale affinchè tutto possa svolgersi in maniera disciplinata e senza assembramenti”.

A tal fine, l’Ordinanza sindacale dispone che l’accesso dei visitatori sarà contingentato nel numero massimo di 200 visitatori per entrambi gli ingressi; man mano che le persone defluiscono entreranno altri 200 e così via.

Inoltre, in prossimità di ciascun cancello saranno installate transenne per disciplinare il flusso in entrata e in uscita, con conseguente obbligo per i visitatori di seguire le indicazioni per una corretta circolazione pedonale. Si evidenzia che la mascherina va indossata sia all’esterno che all’interno del Cimitero. Intanto, al fine di consentire la pulizia generale del Cimitero, l’Ordinanza sindacale ne ha disposto la chiusura mercoledì 28 e giovedì 29 ottobre.