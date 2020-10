Coronavirus nel trapanese, i positivi sono 582. Anche Alcamo supera “quota 100”

Sale a 582 il numero dei positivi in provincia di Trapani, 30 in più rispetto a martedì, al netto di decessi e guarigioni. Dopo il capoluogo, anche Alcamo supera quota 100, mentre si confermano a contagi zero Petrosino e Poggioreale. Questa la ripartizione tra i 24 Comuni della provincia: Alcamo 108, Buseto Palizzolo 5, Calatafimi Segesta 8, Campobello di Mazara 5, Castellammare del Golfo 14, Castelvetrano 89, Custonaci 9, Erice 34, Favignana 9, Gibellina 1, Marsala 73, Mazara del Vallo 36, Paceco 5, Pantelleria 5, Partanna 3, Poggioreale 0, Salaparuta 7, Salemi 31, Santa Ninfa 2, Trapani 113, Valderice 21, Vita 2, San Vito Lo Capo 2, Petrosino 0.

Stabile il numero dei decessi (23), così come quello dei ricoveri, che sono 33, di cui 4 in terapia intensiva. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 198, mentre i test per ricerca antigene sono 459.