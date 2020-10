Petrosino: funerali privati per il professor Pulizzi, camera ardente alla “Nosengo”

Si svolgeranno domani mattina (20 ottobre), alle ore 12, i funerali in forma privata di Natale Pulizzi, il vicepreside dell’Istituto Comprensivo “Gesualdo Nosengo” di Petrosino deceduto ieri a causa del Coronavirus.

Per chi volesse dare un ultimo saluto al feretro, dalle ore 9,30 alle ore 11,30 verrà allestita una camera ardente all’aperto nell’atrio del plesso “Nosengo”. L’ingresso, una persona per volta, verrà disciplinato dal Comando di Polizia Municipale osservando tutte le disposizioni anti-contagio in vigore attualmente. Il servizio d’ordine prevede anche la misurazione della febbre prima dell’ingresso nell’atrio della scuola e vie d’ingresso e uscita differenziate.

Dopodiché, il feretro verrà accompagnato presso la Chiesa Maria Ss. delle Grazie per la celebrazione del funerale. Il rito verrà celebrato in forma privata con la sola partecipazione dei familiari.

Infine, L’Ufficio Stampa del Comune di Petrosino rende noto che i familiari di Pulizzi, anche alla luce del particolare momento, dispensano tutti quanti dalle visite a casa.