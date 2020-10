“Gabriè” il nuovo intenso singolo di Carmelo Pipitone

Il chitarrista petrosileno Carmelo Pipitone ha pubblicato il secondo singolo estratto dal nuovo disco “Segreto Pubblico”, “Gabriè”. La canzone , in dialetto siciliano, è un brano cupo e nervoso, con le chitarre distorte che contraddistinguono Pipitone e una bella linea melodica che nella seconda parte si apre a un assolo old school potente. Un vestito che il musicista – che da anni vive a Bologna – ha calzato addosso ad una storia toccante, dolorosa, estrema.

Una dedica ad un vecchio amico, Gabriele Sammartano, un ragazzo marsalese con un bagaglio pesante e una valigia sempre pronta sulla soglia della porta, per una partenza, l’ultima della sua vita, che non avrà più un ritorno. E allora “Gabriè” rivive nelle parole e nella musica del poliedrico Carmelo Pipitone. Il brano sarà accompagnato dal video visionario del maestro Giuseppe Lanno e si può ascoltare su You Tube.

IL VIDEO: