Coronavirus: deceduto un pensionato marsalese. E’ la ventesima vittima in provincia di Trapani

Ancora una vittima riconducibile al Coronavirus scuote la comunità marsalese. Si tratta di un 60enne, che era risultato positivo al tampone ai primi di ottobre e da alcuni giorni era ricoverato a Palermo. Negli ultimi giorni c’era stato un ulteriore aggravamento delle sue condizioni di salute, finchè oggi, in tarda mattinata, i medici dell’ospedale del capoluogo hanno comunicato ai familiari la notizia del decesso. Assicuratore in pensione, l’uomo era stato soggetto a trapianto di rene alcuni anni fa ed era in dialisi. E’ il ventesimo caso riconducibile all’emergenza epidemiologica da Covid-19 in provincia di Trapani.