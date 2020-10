Stefano Pellegrino (FI): “Marsala ha premiato le mie scelte” e ringrazia Enzo Sturiano

“La mia scelta determinata, e a volte ostinata, della candidatura a sindaco di Massimo Grillo si è palesata vincente, anche oltre ogni aspettativa. E ciò mi rende estremamente felice e conferma la mia consapevolezza che il profilo di un sindaco va sagomato e adeguato alle esigenze dei concittadini e, per questo, sganciato da mere appartenenze politiche o partitiche e al netto di designazioni esterne al contesto territoriale. Un ringraziamento va rivolto ai candidati che si sono spesi per l’eccellente affermazione della lista ‘Noi Marsalesi-Centrali per la Sicilia’. L’impegno corale ha, infatti, consentito l’elezione a consigliere comunale degli ottimi Walter Alagna e Flavio Coppola. Un augurio quindi a questi ultimi e alla Dott.ssa Antonella Coppola, assessore indicato da questo gruppo, per le indiscusse competenze, qualità e doti professionali”. Lo afferma il deputato regionale di Forza Italia e Presidente della Commissione Affari istituzionali all’Ars, on. Stefano Pellegrino.

“Un particolare ringraziamento – conclude il parlamentare – mi pregio rivolgere all’amico Enzo Sturiano, primo degli eletti della coalizione Grillo, che ha confermato, con l’invidiabile risultato, l’apprezzamento da parte dei concittadini della sua azione politica e sociale ed il riconoscimento della stima a lui tributata dai marsalesi con il voto espresso in suo favore. Peraltro, la mia scelta, condivisa con il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè, di impreziosire la lista di Forza Italia con la candidatura di Enzo Sturiano, ha consentito l’ottimo risultato della lista stessa e determinato l’elezione anche della brava Elia Martinico. Con noi ha vinto Marsala”.