Lo Curto: “Straordinario successo di Grillo e Udc”

Anche la capogruppo all’Ars dell’Udc Eleonora Lo Curto ha espresso grande soddisfazione per la vittoria di Massimo Grillo a Marsala e per l’affermazione del proprio partito, seconda lista più votata in città. “Il risultato elettorale di Marsala – scrive Lo Curto – con l’elezione a sindaco di Massimo Grillo al primo turno e con la doppia cifra, oltre il 10%, raggiunta dalla lista dell’Udc rappresentano un successo straordinario reso possibile grazie al lavoro di squadra. Abbiamo lavorato alla costruzione della lista Udc con grande impegno e oggi raccogliamo i frutti con l’elezione a Palazzo VII Aprile di ben tre consiglieri comunali. Intendo ringraziare, prioritariamente il rieletto Oreste Alagna che è stato la punta di diamante della nostra lista che, con la sua scelta, già anticipata prima del voto, di lasciare lo scranno per rivestire la funzione di assessore, ha reso davvero competitiva la nostra formazione elettorale. Un augurio particolare e denso di gratitudine va ai consiglieri freschi di elezione Eleonora Milazzo e Michele Accardi e al consigliere surrogante Gaspare Di Girolamo ed a tutti i candidati che si sono spesi con tanta determinazione. Con la nuova Amministrazione guidata da Massimo Grillo si apre una fase di rinascita per la nostra Città. Siamo pronti a raccogliere la sfida del cambiamento voluto dai cittadini per costruire la Marsala del futuro proiettata in Europa e che punta sull’economia sostenibile per lo sviluppo economico, sul turismo, il digitale e la nostra millenaria cultura che ci ha trasmesso e lasciato un patrimonio inestimabile di beni culturali e ambientali, e per finire sul nostro mare elemento essenziale per fare della città lilibetana il luogo dei sogni e delle suggestioni”.