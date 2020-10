Gibellina, Sutera rieletto. “Premiato il lavoro fatto in questi anni”

Soddisfatto per il risultato ottenuto e pronto a proseguire il lavoro iniziato nel 2015. Salvatore Sutera ha atteso il completamento delle operazioni di voto per rilasciare le prime dichiarazioni a commento della rielezione alla guida dell’amministrazione comunale di Gibellina.

“La risposta della città è stata assolutamente chiara e forte nel premiare il lavoro che abbiamo fatto in questi cinque anni e che è andato verso la valorizzazione della città e del suo patrimonio, con l’obiettivo di farlo diventare volano economico. Gibellina è una città unica al mondo e su questo bisogna lavorare. E’ chiaro che occorre curare l’accoglienza, il decoro e organizzare iniziative che possano far trovare al turista momenti di svago, buona cucina, buon vino, la facilità di raggiungere luoghi vicini come Segesta, Salemi”.

Al centro del suo secondo mandato, Sutera intende mettere, in particolare, la valorizzazione del Cretto di Burri e la determinazione a rendere fruibile il teatro di Consagra e a riaprire il Museo d’Arte Contemporanea.

***

Sono stati complessivamente 2341 i votanti a Gibellina, pari al 59,60%. A Salvatore Sutera, confermato sindaco, arrivano anche le congratulazioni di Anci Sicilia.

“A Salvatore Sutera vanno i nostri migliori auguri per la riconferma a Sindaco di Gibellina certi che saprà continuare a svolgere il proprio mandato con la stessa determinazione dimostrata fino ad oggi”. Questo il commento di Leoluca Orlando e Mario Emanuele Alvano, presidente e segretario generale di ANCI Sicilia che aggiungono: “L’ANCI Sicilia continuerà a rappresentare uno spazio di confronto e discussione sui temi comuni e sarà al fianco dei primi cittadini in questa fase storica particolarmente delicata e impegnativa in quanto impone scelte coraggiose a tutela della salute pubblica e in difesa del substrato economico delle nostre comunità, rese fortemente vulnerabili dalla pandemia da Covid – 19”.

***

A Gibellina, come negli altri 59 Comuni siciliani interessati da questa tornata elettorale, si vota ancora. I seggi chiuderanno alle 14 e poi inizierà lo spoglio. Tuttavia, c’è già una certezza: Salvatore Sutera sarà per altri 5 anni alla guida dell’amministrazione cittadina. Come si ricorderà, nel Comune belicino, a differenza degli altri, per la validità della consultazione era necessario raggiungere il quorum in quanto era rimasto un solo candidato sindaco, Salvatore Sutera, dopo la non ammissione della lista a sostegno dello sfidante Salvatore Biondo. Non si è dunque ripetuto il caso Trapani, che nel 2017 aveva visto l’unico candidato rimasto in corsa al ballottaggio, Pietro Savona, non raggiungere l’elezione a causa del mancato raggiungimento del quorum. Già ieri sera il numero minimo di voti richiesto è stato raggiunto e superato, rendendo ufficiale la rielezione di Sutera. Per il momento il primo cittadino di Gibellina preferisce comunque non rilasciare dichiarazioni, nel rispetto del silenzio elettorale previsto fino alle 14 e delle scelte di chi ancora non si è recato al seggio.