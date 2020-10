Conferisce abusivamente spazzatura di notte al Salato, multato dai Vigili (VIDEO)

Operazione dei Vigili urbani di Marsala. Dopo un lavoro di indagine, gli uomini della comandante Cupini hanno sanzionato il conducente di una vettura che assieme ad un altro soggetto gettava la spazzatura su di un luogo pubblico. “La città di Marsala – ci ha detto l’ispettore capo Raimondo Parrinello che ha coordinato l’intervento assieme al collega Bartolomeo Maggio – è monitorata, in alcuni posti sensibili, dalle telecamere. Per quanto mi riguarda noi che ci occupiamo di controllare le registrazioni abbiamo individuato un soggetto che con il suo furgoncino gettava la spazzatura al Salato in zona adiacente all’isola ecologica”.

IL VIDEO:

Come si ricorderà in quel sito il comune aveva collocato tre contenitori che erano in attesa di essere svuotati e il loro contenuto (Rsu) conferito nelle apposite discariche. Approfittando di questa presenza in parecchi avevano preso l’abitudine di gettare la spazzatura senza alcun criterio ne tanto meno autorizzazione. Dopo alcuni giorni i contenitori sono stati trasferiti dopo essere stati opportunamente svuotati e l’area totalmente bonificata. “Avevamo elevato in qui giorni parecchie contravvenzioni anche rilevando il numero di targa dei trasgressori tramite le registrazioni – ci ha detto ancora Parrinello -.

Dopo la bonifica pensavamo che nessuno si avvicinasse anche perché la zona è abbastanza controllata essendo adiacente all’isola ecologica. Guardando le registrazioni abbiamo visto un furgoncino da cui scendevano soggetti che buttavano la spazzatura”. Non potendo rilevare la targa perché risultava “illeggibile” dalle immagini, gli uomini delle relativa squadra si sono “appostati” nella notte di mercoledì 30 e hanno intercettato il soggetto che conferiva abusivamente sacchetti di spazzatura. Come si vede dalla immagini i Vigili, che erano nelle vicinanze con l’auto civetta, hanno bloccato la vettura e dopo essersi qualificati hanno elevato una contravvenzione di 410 euro. Subito dopo l’area è stata ripulita tramite un intervento degli uomini di Energetikambiente. Il video su itacanotizie.it.