Comizio di Giacomo Dugo (Lega) in Piazza del Popolo ore 21

“Questa sera – dice il prof. Dugo – vi aspettiamo in Piazza del Popolo alle ore 21 per ritrovarci ancora una volta insieme. Ogni momento di condivisione è una risorsa e un’opportunità. Da lì ci sposteremo nel nostro bellissimo centro storico per una passeggiata” , spiega il prof. Dugo.

“A termine di questa entusiasmante campagna elettorale, in cui ho incontrato tanti di voi e ascoltato molto, vi chiedo ancora una volta di valutare con attenzione la persona a cui affidare la città per i prossimi cinque anni. E’ un momento decisivo. Quello che verrà può determinare, nel bene e nel male, il futuro di nostri giovani e delle nostre famiglie. Io amo questa città. Se lo vorrete, insieme possiamo farla crescere”, conclude Dugo.