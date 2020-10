Anche questa volta Salvatore Lombardo appoggia la candidatura Di Massimo Grillo alla guida della città di Marsala e lo fa alla luce del fallimento degli ultimi 5 anni di amministrazione e del progetto che Grillo e la sua squadra abbiamo messo in campo.

Lo fa, come suo costume, con parole chiare: “Di Girolamo ha amministrato questa città per 5 anni e in 5 anni, al di là dei piccoli risultati degli ultimi tempi, importante è domandarci cosa di positivo abbia prodotto per la città? l’immagine della città è cresciuta? Marsala è diventata una città che attira veramente nell’ambito della provincia? Ci siamo fatti apprezzare a livello nazionale? in questi anni i ministri che si sono fatti vedere in queste settimane dove erano? la verità è che Marsala non è stata mai così sporca e poco accogliente. A questo punto la scelta è semplice: se ritenete che in questi 5 anni si sia fatto poco e male e vi augurate che nei prossimi 5 anni si possa fare di più e meglio allora bisogna cambiare e votare Massimo Grillo”.

IL VIDEO: