Frazioni di Trapani, Massimo Toscano nuovo presidente della commissione speciale

Il consigliere comunale trapanese Massimo Toscano Pecorella è stato nominato alla presidenza della commissione speciale frazioni del Comune di Trapani. “Ringrazio il presidente Ferrante che mi ha preceduto per l’egregio lavoro svolto – afferma il professionista trapanese – . Ringrazio il consigliere Daidone per aver proposto il mio nominativo e tutti i componenti della commissione per la nomina. Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità e di rispetto per il ruolo di presidente della commissione speciale frazioni e per il territorio che merita ulteriore attenzione, ma soprattutto intraprendo questa nuova sfida con la voglia di essere propositivo e rendere protagonista la commissione con idee e progetti da condividere con la già attenta amministrazione. Inizieremo con il ragionare su tematiche come riconsegnare la fruizione ai cittadini della torre di Marausa nonché come creare itinerari pedonali/ciclabili/ su gomma, di natura enogastronomica/turistica che possano coinvolgere le torri, i mulini e i bagli signorili trapanesi. Continueremo con l’idea di creare un unico evento distribuito in più giornate estive che coinvolga tutte le frazioni. Le frazioni vanno valorizzate perché rappresentano la culla nevralgica del nostro territorio”.