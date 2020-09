Marsala: il servizio mensa nelle scuole inizia la prossima settimana

Con un Avviso Pubblico, l’Istituzione Marsala Schola rende noto che il servizio di refezione scolastica sarà avviato la prossima settimana, in coincidenza con l’attività didattica che riprenderà dopo le Consultazioni amministrative del 4 e 5 Ottobre prossimo.

Il servizio è rivolto agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria che effettuano il tempo prolungato e verrà assicurato fino al 31 Maggio 2021 con le modalità dettate dalle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione e del Protocollo d’intesa, al fine di garantire le regole di sicurezza per il contenimento della diffusione covid 19. Sia l’iscrizione che la conferma al servizio mensa scolastica avverranno esclusivamente in modalità online (https://marsalaschola.cotcloud.it); mentre il pagamento e la rilevazione pasti tramite piattaforma informatica “Ristocloud”.

Per ulteriori informazioni, http://www.marsalaschola.it/hh/index.php

Il Protocollo del Ministero dell’Istruzione, in merito, dice: “… l’utilizzo dei locali adibiti a mensa scolastica è consentito nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, eventualmente prevedendo, ove necessario, anche l’erogazione dei pasti per fasce orarie differenziate. La somministrazione del pasto deve prevedere la distribuzione in mono-porzioni, in vaschette separate unitariamente a posate, bicchiere e tovagliolo monouso e possibilmente compostabile. Per quanto riguarda le aree di distribuzione di bevande e snack, il Dirigente scolastico ne indica le modalità di utilizzo, eventualmente anche nel Regolamento di Istituto, al fine di evitare il rischio di assembramento e il mancato rispetto del distanziamento fisico”.

Scarica qui il protocollo di sicurezza: